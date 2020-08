Airbnb ser opblomstring i rejser og ansøger om børsnotering

Trods en hård tid under pandemien føler amerikanske Airbnb sig klar til at blive børsnoteret, siger selskabet.

Den populære udlejningstjeneste Airbnb har i al fortrolighed ansøgt amerikanske regulatorer om at blive børsnoteret.

Det oplyser boligportalen med base i San Francisco onsdag.

Antallet af aktier samt pris er endnu ikke blevet fastsat, oplyser selskabet.

Skridtet mod en børsnotering kommer, mens rejsebranchen over hele verden lider økonomisk som følge af coronaviruspandemien, der har begrænset turismen voldsomt.

Ikke desto mindre oplyste Airbnb i juni, at den amerikanske boligportal havde oplevet en "opblomstring" i antallet af bookinger. Det skete i forbindelse med, at portalen præsenterede et nyt initiativ for at fremme kortdistancerejser.

- Rejsebranchen, inklusive Airbnb, er blevet hårdt ramt af covid-19, og der vil fortsat være enorm stor usikkerhed, skriver virksomheden i et blogindlæg.

- Men vores bookingdata viser, at rejserne er begyndt at vende tilbage.

Hjemmedelingsplatformen oplyser, at den lige nu oplever en dagstur-trend i samarbejde med lokale organisationer og turistorganisationer rundt om i verden. Det gælder blandt andet sammenslutningen af amerikanske nationalparker og den franske sammenslutning af borgmestre i landdistrikter.

/ritzau/AFP