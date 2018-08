Aktier stiger: Tro på snarlig handelsaftale mellem USA og Mexico

Fremskridt i Nafta-forhandlingerne mellem USA og Mexico får aktiekurserne til at stige på Wall Street.

En "stor aftale" med Mexico er ved at tage form, skriver præsident Donald Trump på Twitter.

Præsidenten kommer med en udtalelse om handel klokken 17 dansk tid, meddeler Det Hvide Hus.

Kort forinden havde den mexicanske økonomiminister, Ildefonso Guajardo, oplyst, at USA og Mexico er tæt på at nå til enighed i forhandlingerne om Nafta-handelsaftalen.

Men et vigtigt spørgsmål er stadig uafklaret, tilføjer den mexicanske minister, som ikke uddybede yderligere.

En endelig aftale kan ikke falde på plads, før Canada igen slutter sig til forhandlingerne, som har stået på i et års tid.

De tre lande - USA, Mexico og Canada - er med i Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (Nafta).

Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, sagde i sidste uge, at hun var opmuntret over, hvad Mexico og USA er blevet enige om.

Trump har ofte udtalt sig negativt om aftalen og lovede under valgkampen op til præsidentvalget for knap to år siden, at han ville genforhandle den og få en bedre aftale hjem for USA.

Forventningen om, at en aftale er tættere på at falde på plads, fik kurserne til at stige på Wall Street mandag morgen.

En unavngiven mexicansk kilde siger, at det er "næsten sikkert", at der vil komme en meddelelse mandag. Det var svar på spørgsmålet om, hvorvidt USA og Mexico er nået til enighed i Nafta-forhandlingerne.

