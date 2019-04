Aktionærer smider skandaleramt chef ud af Nissans bestyrelse

Anklager om blandt andet skattesnyd har fået Nissans aktionærer til at smide Carlos Ghosn på porten.

Den skandaleramte tidligere topchef i Nissan Carlos Ghosn er fortid i bilgigantens bestyrelse.

Det står klart efter en ekstraordinær generalforsamling for Nissans aktionærer i Tokyo mandag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Over 4000 aktionærer deltog i generalforsamlingen, der varede flere timer.

Her blev det vedtaget, at Renault SA's bestyrelsesformand, Jean-Dominique Senard, overtager Carlos Ghosns plads i Nissans bestyrelse.

Carlos Ghosn, der er tidligere leder af alliancen bestående af Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, blev sidste år anholdt i Japan efter anklager om skattefusk. Officielt er han sigtet for tre separate forhold.

Det første omhandler manglende indrapportering af indkomster for et meget stort millionbeløb mellem 2010 og 2015. Derudover kigges der på hans skatteoplysninger de følgende tre år.

Han er også sigtet for en kompleks fidus, der betød, at Nissan endte med at betale Ghosns regninger i fejlslagne forretninger og andre foretagender.

Eksempelvis er Nissans penge endt med at betale for fire luksushuse i Rio de Janeiro og i Beirut.

Til generalforsamlingen mandag måtte Nissans vicedirektør, Hiroto Saikawa, flere gange beklage skandalen og anklagerne mod Ghosn.

Selv har Carlos Ghosn erklæret sig uskyldig i alle anklager.

I begyndelsen af marts blev han løsladt fra det fængsel i Japan, hvor han siden november har siddet varetægtsfængslet.

Løsladelsen skete, efter at Ghosn havde betalt, hvad der svarer til 59 millioner kroner i kaution.

Knap en måned senere, den 4. april, blev Carlos Ghosn anholdt igen efter nye svindelanklager.

Den statslige anklager i sagen mistænker ifølge japanske medier Ghosn for at have brugt 32 millioner dollar af Nissans midler som ulovlig betaling til en distributør i Oman. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

