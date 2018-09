Aktioner i Sverige og Tyskland fanger syriske cybertyve

Flyselskaber henvendte sig til Europol om svindel. Det har ført til anholdelse af to syrere, oplyser Europol.

Det europæiske politisamarbejde, Europol, har sammen med grænseagenturet Frontex anholdt to personer, som myndighederne mistænker for at være ledende medlemmer i en syrisk gruppe bag svindel på internettet.

Som led i efterforskningen har myndighederne i Sverige og Tyskland udført ransagninger af boliger i de tyske byer Aachen, Dortmund og Essen samt de svenske byer Norrköping, Malmø og Helsingborg.

Det oplyser Europol i en pressemeddelelse.

Ved ransagningerne har myndighederne fundet omkring 54.000 euro, hvilket svarer til en værdi på omkring 400.000 kroner, og 55.000 dollar, hvilket svarer til en værdi på 350.000 kroner.

Efterforskningen er startet tilbage i oktober 2017. Den har ifølge Europol optrevlet gruppen bestående af syriske statsborgere.

Gruppen har blandt andet bestilt flyrejser fra Beirut til EU-lande ved brug af kompromitterede firma-kreditkort.

I alt er der blevet bestilt 493 flyrejser.

Ifølge Europols pressemeddelelse var det private flyselskaber, der gjorde opmærksom på svindlen.

