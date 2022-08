Tusinder er forsvundet i Ukraine, hvor organisationer deltager i eftersøgningen og hjælper med at indsamle dokumentation til fremtidige retsopgør.

Aktivister forsøger at spore Ukraines forsvundne skæbner

26-årige Danylo Kuptsov forsvandt i marts i år i byen Tjernihiv i det nordlige Ukraine. På vej hjem til sin søster blev han stoppet af russiske soldater, der tog telefon, dokumenter og penge fra ham og anholdt ham.

Det er uvist, præcis hvor Danylo Kuptsov befinder sig nu. Men hans kone har ifølge den ukrainske ngo Media Initiative for Human Rights (MIHR) fået bekræftet fra russisk Røde Kors, at hendes mand sidder i et fængsel i Rusland.