Aktivister i Hongkong appellerer til turister fra Kina

Kinas ambassadør i London siger, at Kina "ikke er interesseret i en diplomatisk krig med Storbritannien".

Titusindvis af demonstranter marcherede søndag gennem et af Hongkongs mest populære områder i et forsøg på at vinde støtte til deres sag fra besøgende turister fra selve Kina.

Søndagens demonstration er den største, siden parlamentet blev stormet af aktivister for knap en uge siden.

Demonstranterne kræver demokrati og fortsætter deres aktivisme mod lokale ledere, som forsøgte at få vedtaget en ny lovgivning om mulig udlevering af borgere i Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Millioner af mennesker har i de seneste uger udtrykt støtte til protesterne i den tidligere britiske kronkoloni. Tvisten udgør den hidtil største udfordring for Kina i territoriet, siden det blev underlagt Kina i 1997.

I selve Kina får de store demonstrationer i Hongkong ikke megen omtale. En omfattende pressecensur blokerer for nyheder, som kommunistpartiets ledere ikke ønsker.

Demonstranterne har ifølge Kina direkte udfordret systemet "ét land, to systemer". Hongkong fungerer som en delvist selvstyret by, der kontrolleres af Kina.

Krisen har også ført til nye spændinger mellem Kina og Storbritannien. Der har været ophedede ordudvekslinger mellem briterne og Kinas ambassadør i London, Liu Xiaoming. Han siger imidlertid til BBC søndag, at Kina "ikke er interesseret i en diplomatisk krig med Storbritannien".

- Kina tager afstand fra den koldkrigsmentalitet, som britiske politikere har udvist i den senere tid, siger han.

Han udtrykker samtidig fuld tillid til, at Hongkong selv kan håndtere situation uden Kinas indgriben.

Søndagens nye massedemonstration i Hongkong gik gennem gaderne i det populære handelskvarter Tsim Sha Tsui. Demonstranterne omdelte flyveblade til turister fra Beijing og andre kinesiske storbyer.

Nogle demonstranter sendte deres budskab via sociale medier. Andre råbte slogans på mandarin, som er det officielle sprog i Kina. I Hongkong er kantonesisk det dominerede sprog.

Demonstrationen sluttede ved byens højhastighedsstation, som forbinder Hongkong med selve Kina. Stationen er et af de vigtigste ankomststeder for besøgende fra fastlands-Kina.

Den politiske leder i Hongkong, Carrie Lam, har suspenderet behandlingen af lovforslaget om udlevering. Men hun vil ikke trække det tilbage. Lam opfattes som en villig håndlanger for det kommunistiske regime i Beijing,

/ritzau/Reuters