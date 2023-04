Aktivister i Kina fængslet i et årti for kritik af Xi

To kendte menneskerettighedsaktivister er blevet dømt til fængsling i over ti år for at have kritiseret kommunistpartiets håndtering af coronapandemien. Den ene har krævet, at præsident Xi Jinping træder tilbage. Det oplyser deres støttegruppe.

Xu Zhiyong og Ding Jiaxi er blevet dømt for "undergravelse af statsmagten". De har fået domme på henholdsvis 14 og 12 års fængsel.

Retssagen mod de to mænd har fundet sted bag lukkede døre.

Xu og Ding har været frontfigurer i "Den Nye Medborgerbevægelse", som internationalt er kendt under navnet New Citizens' Movement. Bevægelsen kæmper for retlige reformer i Kina.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ding blev anholdt i december 2019 for at have deltaget i et hemmeligt møde med menneskerettighedsaktivister og jurister, som var kritiske over for kommunistpartiet.

Xu blev anholdt tre måneder senere for at have kritiseret Xi Jinpings hårdhændede håndtering af coronakrisen og prodemokratiske demonstrationer i Hongkong.

Xu har tidligere afsonet en dom på fire år for at kritisere kommunistpartiets ledelse.

Præsident Xi fastholdt i lang tid en strategi om nul smittetilfælde, hvilket førte til omfattende protester. I december blev coronareglerne lempet flere steder i landet, og den omstridte strategi begyndte stille og roligt at forsvinde.

USA's præsident, Joe Biden, underskrev sidst i marts en lov, der pålægger direktøren for den nationale efterretningstjeneste, Avril Haines, at offentliggøre oplysninger om coronavirussets ophav.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden de første tilfælde af coronavirus i den kinesiske by Wuhan i 2019 har der i USA og mange andre lande været heftig debat om virussets ophav.

I USA er debatten faldet sammen med ønsker fra både demokrater og republikanere om at stå imod et Kina, der har været på vej frem på verdensscenen.

Avisen Wall Street Journal skrev i februar, at det amerikanske energiministerium havde vurderet, at pandemien muligvis stammede fra et læk fra et laboratorium i Wuhan .

/ritzau/AFP