Aktivister i Tyrkiets opposition tror på sejr

Tyrkiske aktivister håber, at de med en intens slutfase i deres valgkampagne har fået ændret stemningen hos 1,5 millioner vælgere, så præsident Recep Tayyip Erdogan ikke vinder den afgørende runde af landets præsidentvalg søndag.

Erdogan vandt klart første valgrunde den 14. maj over for sin sekulære udfordrer, Kemal Kiliçdaroglu. Den siddende præsident fik næsten fem procentpoint mere end sin udfordrer, og oppositionens håb om en historisk sejr blev stærkt svækket.

Men mange aktivister fra Kilicdaroglus lejr har bevaret håbet om en sejr til trods for meningsmålingernes forudsigelser.

- Det nytter ikke at give op, siger Behice Sayat, som håber på et nederlag til Erdogan, der har været ved magten i to årtier, og som nu står til at forblive præsident frem til 2028.

Sammen med andre aktivister fra oppositionen var Behice Sayat lørdag på gaden i Istanbul med blomster, slik og foldere med oppositionens politiske program i håb om at vinde vælgere for Kilicdaroglus alliance, som består af seks partier.

Tonen er blevet skærpet i slutfasen af valgkampen. Kilicdaroglu bliver af Erdogans lejr beskyldt for at have forbindelser til forbudte kurdiske militante grupper og for at være "infiltreret" af LGBTQ-bevægelsen.

- De lyver over for jer, og jeg er bekymret for vort lands fremtid, skriver den 40-årige Sayat i sine foldere, som er blevet omdelt i Istanbul. Lignende valgmaterialer er blevet uddelt i resten af landet - og så vidst muligt til de otte millioner vælgere, som ikke stemte ved første valgrunde.

- Jeg tror på, at oppositionen er mere mobiliseret nu end ved første runde, siger en anden kvindelig aktivist, Gamze, som siger, at hun har overbevist de vælgere, som hun har talt personligt med, til at stemme på oppositionen.

Ozan Gundogdu, journalist ved dagbladet BirGun, er også overbevist om, at oppositionens indsats kan få en uventet stor virkning.

- Vi er 25 millioner, der stemmer på oppositionen. Vi skal kun overbevise 1,5 million Erdogan-tilhængere for at kunne vinde. Det er ikke så umuligt igen, siger han.

Erdogan, som leder det islamiske parti AKP, vurderes af analytikere til at have 80 procent chance for at vinde.

