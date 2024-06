Aktivister sender USB-drev med K-pop til Nordkorea med balloner

Sydkoreanske aktivister har torsdag sendt ti balloner med 200.000 flyveblade, 5000 USB-drev med K-pop og tv-programmer samt tusindvis af en-dollar-sedler over grænsen til Nordkorea.

Det oplyser aktivisterne fra gruppen Fighters for Free North Korea ifølge nyhedsbureauet AFP.

Afsendelsen sker som reaktion på, at Nordkorea for nylig sendte hundredvis af balloner med affald og afføring ind over Sydkorea.

Styret i Nordkorea stoppede sin ballonkampagne søndag, men advarede om, at det ville genoptage den, hvis Sydkorea provokerede landet med nye ballonafsendelser.

Sydkorea har således også tidligere sendt balloner op over Nordkorea.

Styret i Sydkorea har kaldt Nordkoreas afsendelse af affaldsballoner for "irrationel" og "lavstatusagtig".

Den samme gruppe, som torsdag har sendt balloner afsted, sendte også balloner ind over Nordkorea 10. maj.

Med ballonerne fulgte dengang 2000 USB-drev med musik af den sydkoreanske sanger Lim Young-woong, sydkoreanske film og K-pop.

Sydkoreas parlament vedtog i 2020 en lov, som gjorde det ulovligt at sende flyveblade med propaganda mod Kim Jong-uns styre i Nordkorea.

Dengang forsøgte den daværende sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, at klinke skårene med Nordkorea.

Men loven blev ophævet sidste år af en sydkoreansk domstol.

Domstolen konkluderede, at loven udgjorde en urimelig indskrænkning af borgernes ytringsfrihed.

Torsdag sagde Sydkoreas præsident, Yoon Suk-yeol, at afsendelsen af affaldsballoner fra Nordkorea er "afskyelige provokationer, som ethvert normalt land ville skamme sig over".

Hændelserne fik tidligere på ugen præsidenten til at annullere en aftale mellem Nord- og Sydkorea om militær deeskalering fra 2018.

