Aktivister varsler blokade af Beograd i protest mod valg

Aktivister varsler en 24 timer lang blokade af den serbiske hovedstad, Beograd, fredag i protest mod påstået valgfusk.

Grupper fra den serbiske opposition har bestridt resultatet af parlaments- og lokalvalget 17. december, hvor præsident Aleksandar Vucic udråbte sit parti, SNS, som vinder.

Også internationale valgobservatører har rettet skarp kritik mod valget i Serbien.

Ifølge valgobservatører, der også omfatter Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), var der en række uregelmæssigheder under valget. Herunder betaling til vælgere og eksempler på, at der blev lagt ekstra stemmesedler i valgurnerne.

Oppositionen mener derudover, at SNS lod over 40.000 ikkeregistrerede vælgere fra nabolandet Bosnien komme til den serbiske hovedstad, Beograd, for at stemme. Det har regeringspartiet afvist.

Onsdag samledes hundredvis af demonstranter fra studenterbevægelsen Borba, hvis navn kan oversættes til kamp eller modstand, foran Beograd Universitets fakultet for filosofi. Her krævede demonstranterne revision af valglisterne.

- Vi annoncerer en 24 timer land blokade på fredag, sagde aktivisten Ivan Bijelic under demonstrationen.

Han siger, at blokaden vil starte ved middagstid, men at vejblokaderne vil blive fjernet lørdag, så deltagerne kan slutte sig til en anden demonstration.

Ivan Bijelic opfordrede deltagerne af onsdagens demonstration til at rette et enkelt spørgsmål mod ministeriet for offentlig administration i Serbien.

- Hvornår vil I åbne valglisten?, lød det.

Aleksandar Vucics højreorienterede SNS fik omkring 46 procent af stemmerne ved parlamentsvalget ifølge de officielle valgresultater. Den ledende oppositionskoalition fik 23,5 procent.

Tidligere har demonstranter sporadisk udført blokader af veje i Beograd for at få valgresultatet annulleret og et nyt valg afholdt.

Søndag aften nåede demonstrationerne sit hidtidige klimaks, da demonstranter forsøgte at storme rådhuset i Beograd.

Her brugte demonstranterne flagstænger, sten og æg til at smadre ruderne på den administrative bygning.

Politiet var til stede og brugte peberspray til at forhindre demonstranterne i at bryde ind på rådhuset.

