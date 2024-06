Akut indsamling af blod efter cyberangreb i London

Det britiske sundhedsmyndigheder har mandag iværksat en akut indsamling af blod i hele Storbritannien.

Det sker, efter at et cyberangreb sidste uge ramte flere store hospitaler i London.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Angiveligt er det en russiske gruppe af hackere under navnet Qilin-banden, der står bag ransomwareangrebet.

Angrebet ramte og påvirker fortsat blandt andet King's College Hospital, Guy's Hospital og St Thomas' Hospital alvorligt.

Umiddelbart efter cyberangrebet blev flere operationer aflyst eller flyttet andre steder hen.

Men angrebet har også gjort det besværligt for de berørte hospitaler at matche patienterne blodtype med beholdningen af donorblod.

Derfor er flere tapninger af blodprøver ligeledes blevet aflyst.

De britiske sundhedsmyndigheder er mandag kommet med en appel til de indbyggere i Storbritannien, der har blodtypen O, om at melde sig om donorer. Blodtypen er nemlig sikker at overføre til langt de fleste patienter.

I de kommende uger vil der være behov for langt flere donationer af denne blodtype end normalt, hvis sundhedstjenesterne i London skal holdes kørende på en forsvarlig måde, vurderer det britiske sundhedsvæsens afdeling for bloddonation (NHSBD).

- For at hjælpe hospitalerne i London med af kunne udføre flere operationer og yde den bedst mulige pleje af alle patienter, har vi brug for flere O-negative og O-positive donorer, siger cheflæge ved NHSBD Dr. Gail Miflin.

- Vi har kapacitet til både donorer, der ved, at de har blodtypen O, men vi byder også nye donorer, der ikke kender deres blodtype, velkommen, tilføjer hun.

Cyberangrebet på hospitalerne i London er angiveligt sket med malware, som er en ondsindet software, der er designet til at skade digitale enheder eller netværk.

Helt præcist skal der være tale om et ransomwareangreb.

Her holdes data og systemer som gidsel. De krypteres og gøres utilgængelige, og bagmændene kræver så for eksempel en løsesum for at åbne dem igen.

Det vurderes potentielt at kunne tage uger, inden hospitalerne får adgang til de patologiske resultater.

