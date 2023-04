Akvarium i USA vil sætte spækhugger fri efter 50 års fangenskab

Et akvarium i den amerikanske delstat Florida er blevet enig med dyrevelfærdsfortalere om at slippe spækhuggeren Lolita fri.

Det oplyser akvariet, Miami Seaquarium.

2,2 ton tunge Lolita har været i fangenskab i mere end 50 år.

Akvariet siger, at det har indgået en bindende aftale med nonprofitorganisationen Friends of Lolita om at slippe hvalen ud i et habitat i den nordvestlige del af Stillehavet inden for de kommende to år.

57-årige Lolita blev indfanget i en bugt ud for Seattle i 1970.

Planen om at sætte Lolita ud i naturen igen kræver godkendelse på føderalt niveau, skriver avisen Miami Herald.

Processen med at sætte det store rovdyr fri har været i gang i flere år, lyder det fra borgmester i Miami-Dade County Danielle Levine Cava.

Dolphin Co., der driver flere vandparker og akvarier, købte i 2021 Miami Seaquarium. Akvariets tidligere ejer, SeaWorld Entertainment, udfasede spækhuggershows i 2016, men Lolita blev først pensioneret i marts 2022.

- At sikre en bedre fremtid for Lolita er en af grundene til, at vi købte Miami Seaquarium, siger direktør i Dolphin Co. Eduardo Albor i en udtalelse.

Dolphin Co. og Friends of Lolita har samarbejdet om at give medicinsk behandling til den store hval.

I 2013 udkom filmen "Blackfish", der satte fokus på spækhuggere i fangenskab. Filmen startede flere indsatser for at få spækhuggere sat ud i naturen igen.

Fortalere for dyrevelfærd kæmpede i årevis en forgæves juridisk kamp for at få Lolita sat fri, efter at spækhuggere i 2015 blev føjet til en liste over truede dyrearter.

Spækhuggere er meget sociale pattedyr, der kan blive op til 80 år gamle.

/ritzau/Reuters