Al indtagelse af alkohol er skadelig

Den beskyttende virkning, som alkohol kan have, overskygges af de risici, der er ved den, viser ny rapport.

Blot et enkelt glas vin eller øl i ny og næ risikoen for helbredsproblemer og tidlig død, viser en ny stor undersøgelse, der omfatter 195 lande.

- Der findes ingen sikker grænse for, hvor meget alkohol man kan tåle, siger forskeren Max Griswold ved Instituttet for Måling og Evaluering af Sundhed i Seattle i USA.

Griswold er leder for det team på 500 eksperter, som står bag undersøgelserne af alkoholforbruget i 195 lande.

Til trods for studier, som viser, at indtagelse af små eller moderate mængder af alkohol kan reducere risikoen for hjertesygdomme, fastslår det nye undersøgelse, at alt indtagelse af alkohol er farlig.

– Den beskyttende virkning, som alkohol kan have, overskygges af de risici, der er ved alkohol, siger Griswold til AFP i en opsummering af studiets resultater, der blev offentliggjort i det ansete medicinske tidsskrift The Lancet fredag.

En af rapportens forfattere Emmanuela Gakidou, professor ved University of Washington og direktør ved Instituttet for Måling og Evaluering af Sundhed, siger, at hun selv sommetider drikker alkohol.

- Ja, i lighed med 2,4 milliarder mennesker på planeten, som også drikker alkohol, må jeg nu tage dette alvorligt, siger hun.

Alkohol udgør den syvende vigtigste risikofaktor for tidlig død og sygdom i 2016. Omkring to procent af dødsfald blandt kvinder og næsten syv procent af dødsfaldene blandt mænd kan ifølge studiet knyttes til alkoholforbrug.

Højt blodtryk, rygning, lav fødselsvægt, for tidlig fødsel, diabetes, overvægt og forurening var de seks vigtigste dødsårsager i 2016. Men i aldersgruppen 15–49 år var alkohol den dødeligste faktor på listen.

Rapporten viser, at alkohol globalt er mest udbredt i Danmark, hvor 97 procent af alle mænd drak alkohol i 2016. Norge ligger på en andenplads med 94 procent.

Når det gælder kvinders misbrug ligger Danmark også øverst med 95 procent, og Norge tar igen andenpladsen med 91 procent.

/ritzau/AFP