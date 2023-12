Al Jazeera vil bringe kameramands død for krigsforbryderdomstol

Mediet Al Jazeera vil bede Den Internationale Straffedomstol (ICC) om at tage stilling til drabet på en Al Jazeera-kameramand i Gaza.

Det meddeler Al Jazeera, som har hovedkvarter i Qatar, lørdag ifølge Reuters.

Kameramanden Samer Abu Daqqa blev ifølge Al Jazeera dræbt i et droneangreb i Gaza fredag.

Det skete ifølge mediet, mens han reporterede fra en bombet skole, som har været brugt som tilflugtssted for fordrevne mennesker i den sydlige del af Gazastriben.

Al Jazeera siger, at israelske droner affyrede missiler mod skolen, hvilket efterlod Samer Abu Daqqa med fatale skader.

I en udtalelse siger Al Jazeera, at mediet har nedsat en arbejdsgruppe, som i fællesskab skal udarbejde en sag, som skal sendes til ICC's anklager.

- Det juridiske dokument vil også omfatte tilbagevendende angreb på netværkets medarbejdere, som arbejder og opererer i de besatte palæstinensiske områder og tilfælde af tilskyndelse mod dem, lyder det fra Al Jazeera.

I en kommentar til hændelsen, hvor Samer Abu Daqqa mistede livet, har Israels militær udtalt, at det "aldrig har, og aldrig vil" angribe journalister med vilje. Militæret siger også, at det at blive i et område med aktive kampe "har indbyggede risici".

/ritzau/Reuters