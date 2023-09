Al-Qaeda-jihadister tager ansvar for drab på 64 i Mali

64 mennesker er torsdag blevet dræbt i angreb på henholdsvis en hærbase og en passagerbåd på floden Niger i det nordlige Mali.

Det oplyser regeringen i Mali lidt efter midnat dansk tid.

Jihadister med forbindelser til det militante islamistiske netværk al-Qaeda har taget ansvaret for angrebene.

Angrebene var målrettet Timbuktu-båden på Niger og en hærbase i Bamba i den nordlige region Gao.

Ud af de 64 dræbte er 49 civile og 15 soldater ifølge Malis regering.

Regeringen udspecificerer ikke, hvor mange der blev dræbt i henholdsvis det ene og det andet angreb.

Den maliske hær oplyste tidligere på sociale medier, at båden blev angrebet af "bevæbnede terroristgrupper" omkring klokken 11.00.

Båden, der sejler mellem flere byer langs floden, blev angrebet af mindst tre raketter rettet mod dens motorer, oplyste operatøren separat.

Efterfølgende har hæren været i gang med at evakuere de overlevende på båden.

På sociale medier kan man se billeder af en røgsøjle, der stiger til vejrs over floden.

Hændelsen fandt sted i et afsidesliggende område. Nyhedsbureauet AFP har ikke haft mulighed for at bekræfte billedernes ægthed.

Mali har været præget af uroligheder siden 2012, hvor etniske tuareger gjorde oprør i den nordlige del af landet.

Oprøret blev til med opbakning fra jihadister, der tre år senere gjorde indtog i det centrale Mali, Niger og Burkina Faso.

I det nordlige Mali blev der dog lagt en dæmper på spændingerne i 2015 med en fredsaftale mellem oprørerne og landets regering.

Den skrøbelige aftale blev dog lagt under pres i 2020, da Malis regering blev afsat af en junta.

Mali ligger i den afrikanske Sahel-region. Regionen strækker sig som et bælte på tværs af Afrika med Sahara mod nord og savanneområder mod syd.

Der har været otte militærkup i Vest- og Centralafrika i løbet af de seneste tre år - senest i Gabon.

