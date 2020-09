Al-Qaeda truer Charlie Hebdo efter genoptryk af tegninger

Charlie Hebdo tager fejl, hvis magasinet tror, at angrebet i 2015 var en engangsforestilling, siger al-Qaeda.

Al-Qaeda har fremsat trusler mod det franske satiremagasin Charlie Hebdo om en gentagelse af angrebet på magasinet i Paris i 2015.

Det sker, efter at Charlie Hebdo har genoptrykt en række kontroversielle karikaturtegninger af profeten Muhammed.

Det oplyser det USA-baserede nyhedsmagasin Site, der overvåger blandt andet militante grupper online, fredag.

I sit onlinemagasin One Ummah advarer al-Qaeda fredag om, at Charlie Hebdo tager fejl, hvis magasinet tror, at angrebet i 2015 var en "engangsforestilling".

Samtidig beskriver al-Qaeda Muhammed-tegningerne som "foragtelige".

Charlie Hebdo har genoptrykt tegningerne i forbindelse med en retssag mod 14 personer, der er anklaget for at have forbindelse til angrebet mod magasinet samt et angreb mod en jødisk butik i Paris i januar 2015.

- Vi vil aldrig lægge os ned. Vi vil aldrig give op, skrev magasinets direktør, Laurent Sourisseau, forud for genudgivelsen af tegningerne 2. september, hvor også retssagen mod de 14 personer blev indledt i Paris.

Blandt tegningerne er de Muhammed-tegninger, som Jyllands-Posten bragte i 2005, og som Charlie Hebdo også bragte i 2006.

Ved angrebet på Charlie Hebdo blev 12 mennesker dræbt, herunder nogle af Frankrigs mest respekterede satirikere og tegnere.

Det var de to brødre Said og Chérif Kouachi, der trængte ind på Charlie Hebdos redaktion og åbnede ild.

Magasinet havde inden da splittet landet på grund af de kontroversielle tegninger af profeten Muhammed.

De to brødre blev dræbt af politiet nordøst for Paris, hvor de havde forskanset sig i et trykkeri.

Information skrev tidligere i denne uge, at Charlie Hebdo fik afslag af Jyllands-Posten på at bringe et genoptryk af den avisside, som Muhammed-tegningerne oprindeligt var på.

Magasinet bragte derfor i stedet de 12 Muhammed-tegninger enkeltvis.

