Al-Shifa-hospitalet får medicin og bedøvelse til patienter

Al-Shifa-hospitalet i den nordlige del af Gazastriben, som i oktober og november blev lagt under tung israelsk belejring, har fået en leverance af lægeudstyr og medicin fra FN.

Det skriver FN's Verdenssundhedsorganisation (WHO) lørdag i en pressemeddelelse.

Missionen blev koordineret af FN og udført af flere af organisationens agenturer. Leverancen bestod af medicin, bedøvelsesmiddel samt kirurgisk og ortopædisk udstyr.

- Al-Shifa-hospitalet, som i øjeblikket knapt fungerer, har akut brug for i det mindste at kunne fortsætte sin basale funktion med at hjælpe de tusinder, som har brug for kritisk behandling, skriver WHO i pressemeddelelsen.

Al-Shifa-hospitalet - Gazas største - var tidligere under den israelske offensiv centrum for en større israelsk militæroperation.

Ifølge det israelske militær, IDF, udgjorde hospitalet en del af den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas' militære infrastruktur.

Den 3. november udførte Israel luftangreb mod hospitalet. Røde Halvmåne, som er Røde Kors' søsterorganisation i overvejende muslimske lande, sagde i den forbindelse, at 15 personer mistede livet - alle civile.

Ifølge WHO består staben på hospitalet nu kun af en håndfuld læger, få sygeplejersker og 70 frivillige.

Organisationen beskriver omstændighederne som "utroligt udfordrende" og kalder det et "hospital med behov for genoplivning".

Operationsstuerne og andre primære funktioner er sat helt ud af funktion, fordi lægerne ikke har adgang til brændstof, ilt og speciallæger.

Hospitalet er kun i stand til at udføre basal traumebehandling, der er ikke noget blod til blodtransfusioner, og der er nærmest ingen ansatte til at tage sig af den konstante tilstrømning af patienter, skriver WHO.

Organisationens ansatte på hospitalet fortæller, at hospitalets skadestue er så overfyldt, at man skal passe på, at man ikke træder på patienterne, når man bevæger sig rundt på gulvet.

/ritzau/