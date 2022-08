Albanien anholder russere og ukrainer ved militært anlæg

Vagter blev sprøjtet med nervelammende spray, da to russere og en ukrainer forsøgte at trænge ind på anlægget.

To albanske soldater kom til skade, da de standsede to russere og en ukrainer, som forsøgte at trænge ind på et militæranlæg i Albanien.

Det oplyser landets forsvarsministerium sent lørdag aften ifølge nyhedsbureauet AFP.

En af de mistænkte gik angiveligt til angreb på vagterne, mens han forsøgte at tage billeder af den militære fabrik i Gramsh i det centrale Albanien. Fabrikken bruges til at demontere efterladte våben, oplyser ministeriet.

- Soldaterne, der bevogtede anlægget, reagerede med det samme, men under deres forsøg på at standse de tre udenlandske statsborgere, blev to af vores soldater såret.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I et forsøg på at undgå at blive pågrebet brugte en af russerne en nervelammende spray mod de to sikkerhedsvagter, skriver forsvarsministeriet i en udtalelse.

Den russiske statsborger er identificeret med initialerne M.Z. og er 24 år gammel.

De to andre mistænkte er en 33-årig russisk statsborger, der omtales S.T., og en 25-årig ukrainer med initialerne F.A.

Alle tre blev anholdt ved fabrikken.

De to albanske soldater blev bragt til et hospital i hovedstaden Tirana, efter at de begge havde pådraget sig øjenskader, oplyser forsvarsministeriet.

Albaniens premierminister, Edi Rama, oplyser, at de tre anholdte er "mistænkt for spionage", skriver AFP.

Det albanske militærpoliti er sammen med efterretningstjenesten og antiterrormyndigheder i færd med at efterforske hændelsen.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters besøges Albanien af mange russere og ukrainere om sommeren. Militærbasen Gramsh ligger mere end 70 kilometer fra strandene.

Under kommunismen blev fabrikken i Gramsh brugt til at producere den russiske geværtype AK 47.

Albanien har været medlem af den vestlige forsvarsalliance Nato siden 2009.

/ritzau/