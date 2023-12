Alderen for ukrainske soldater sænkes måske fra 27 til 25 år

Alderen for ukrainere, der indkaldes til at gøre tjeneste i militæret, sænkes muligvis fra 27 til 25 år.

Det fremgår af et udkast til et lovforslag, der er blevet offentliggjort på det ukrainske parlaments hjemmeside sent mandag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Forslaget kommer, mens Ukraines 22 måneder lange kamp mod Rusland trækker ud.

En forklarende note underskrevet af forsvarsminister Rustem Umerov opsummerer nøglebestemmelserne i lovudkastet. Her lyder det, at forslaget gælder "ændringen af værnepligten fra 27 til 25 år".

Der er drøftelser i gang i den ukrainske regering om at mobilisere yderligere 450.000 til 500.000 soldater, nu hvor krigen mod de russiske invasionsstyrker har været i gang i snart to år.

Hundredtusinder af ukrainere er registreret som krigsflygtninge i Tyskland og andre europæiske lande.

Ukraine har appelleret til ukrainske borgere i udlandet om at vende hjem og forsvare deres land.

