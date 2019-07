Aldrig før er så mange børn dræbt i krig som i 2018

FN-rapport viser, at mere end 12.000 børn i 2018 blev dræbt eller lemlæstet i konfliktzoner.

Mere end 12.000 børn blev dræbt eller lemlæstet i konflikter verden over i 2018.

Det viser FN's årlige rapport om vold mod børn i konfliktzoner, som er offentliggjort tirsdag.

Det er det højeste antal, man har set, siden FN begyndte at registrere vold mod børn i 2005.

- Det er en lang rædselsberetning på 43 sider, siger Line Grove Hermansen, kommunikationsdirektør i Unicef Danmark.

Rapporten gennemgår alle de steder i verden, hvor børns grundlæggende rettigheder overtrædes.

Line Grove Hermansen bider mærke i, at rapporten fastslå, at nogle af de lande, der sidder med rundt om bordet i FN, overskrider rammer og retningslinjer.

- Man har nogle grundlæggende aftaler i forhold til at beskytte de civile og ikke gå efter mål, hvor børn kan blive ramt. Vi ser tydeligt, at de aftaler ikke bliver overholdt, siger hun med henvisning til bombninger af hospitaler og skoler.

- Det betyder, at der sker nogle skred i forhold til det, de kæmpende parter tillader sig at gøre. Det synes jeg, er skræmmende.

Afghanistan, Syrien, Sudan og Yemen er blandt de lande, hvor der er sket en stigning i antallet af dræbte og lemlæstede børn.

Ifølge Grove Hermansen er en af nøglerne til at nedbringe den dårlige statistik at lægge pres på dem, som bryder de grundlæggende aftaler om at beskytte civile og børn.

Men de seneste års øgede fokus på konflikter gør det svært.

- Gennem sådan en lang krig som eksempelvis den i Syrien opstår der en træthed fra politisk hold, almindelige mennesker og medier. Den gør, at der ikke bliver lagt lige så meget pres på.

- Så er der en lang række tiltag, som vi kan gøre. I de tilfælde hvor børn er kommet til skade eller efterladt i kritiske situationer, så kan vi godt gøre deres lidelser mindre eller bringe dem tilbage til de familier, som de kommer fra, siger Line Grove Hermansen.

FN's rapport opgør alene de registrerede og bekræftede tilfælde af dræbte og lemlæstede børn. Det reelle antal kan være højere, da mange af konfliktområderne er utilgængelige for observatørerne.

/ritzau/