Aldrig før har så mange børn overlevet som i dag

Vaccinationer, medicin og rent vand redder hvert år hundredtusinder af børn og unge verden over fra at dø. Den faldende børnedødelighed er en af menneskehedens største præstationer i historien, mener ekspert. Børn kommer dog stadig langt bedre fra start i Europa end i Afrika

Flere børn overlever deres fødsel og tidlige barndom end nogensinde tidligere. Siden 2000 er antallet af dødsfald blandt børn og unge under 15 år næsten halveret på globalt plan. Det viser en nylig rapport fra FN’s børneorganisation, Unicef, og Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Udviklingen er ”en enorm triumf”, siger generalsekretær hos Unicef, Karen Hækkerup.

”Vi er godt på vej. Nu skal vi bare fortsætte ad det spor,” skriver hun i en kommentar til rapporten.

Hun understreger dog samtidig, at målet ikke er nået.

Men allerede nu er den faldende børnedødelighed en af menneskehedens største præstationer i historien. Det vurderer Michael Clemens, der er ekspert i effekten af nødhjælpsprojekter og migrationsdynamikker ved den uafhængige amerikanske tænketank Center of Global Development (Center for global udvikling) i Washington D.C. i USA.

”Var børnedødeligheden for børn under fem år ikke faldet, som den er, de seneste 10 år, ville yderligere 10 millioner børn være døde. Det svarer til Portugals samlede befolkning. Ser vi sådan på det, burde vi fejre denne udvikling på samme måde, som hvis vi havde forhindret et helt land i at blive tilintetgjort,” siger han.

Meget af det hidtidige fremskridt er opnået, fordi bekæmpelsen af infektionssygdomme som lungebetændelse, diarré og mæslinger er blevet langt bedre. Vaccinationer har også spillet en kolossal rolle, lyder det fra Michael Clemens.

Der er dog stadig store udfordringer tilbage, og en af de største er, at der dør mange flere børn i Afrika syd for Sahara, end der gør i andre verdensdele, fastslår Unicef-rapporten. I Afrika syd for Sahara dør ét ud af 13 børn, før det er fyldt fem år. Dermed har et barn på det sydlige afrikanske kontinent 15 gange højere risiko for at dø end et barn i Europa. Her dør ét barn ud af 196 børn, før det er fyldt fem år.

Den globale ulighed i fremskridtet drukner ind imellem i fejringen af fremskridtet, lyder kritikken fra Sanni Yaya, professor i international udvikling ved Ottawa Universitet i Canada.

”Det er logisk at være begejstret, men der er stadig et stort antal dødsfald, der kan undgås. Især i Afrika syd for Sahara,” siger han.

Sanni Yaya fremhæver det østafrikanske land Somalia, hvor 94 børn ud af 1000 levendefødte børn dør. I Danmark er tallet fire.

Ansvaret for at udligne den store globale ulighed i børnedødelighed ligger hos både de lokale regeringer og hos det internationale samfund i form af FN, lyder det fra Sanni Yaya.

”Det handler om at etablere ordentlige sundhedssystemer og om sundhedsoplysning, men det handler også om at forebygge, at afrikanske læger og sygeplejersker søger væk fra Afrika,” siger han.

Der følger også nye udfordringer med den faldende børnedødelighed. Ikke mindst i nogle af dé afrikanske og centralamerikanske lande, hvor børnedødeligheden er faldet markant i de senere år, vurderer Michael Clemens fra Center of Global Development.

”En af de helt store årsager til det nuværende migrationspres fra disse lande skyldes netop det glædelige fald i børnedødeligheden. Et stort antal unge mennesker har kunnet vokse op, men mangler jobmuligheder dér, hvor de bor. Så faldet i børnedødeligheden har øget behovet for, at der bliver udviklet arbejdsmarkeder til de unge,” siger han.