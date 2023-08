Aleksej Navalnyj idømt yderligere 19 års fængsel

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj er fredag blevet idømt yderligere 19 års fængsel for blandt andet ekstremisme.

Navalnyj sidder fængslet for tidligere domme.

Den 47-årige Navalnyj havde forud for fredagens retsmøde sagt, at han forventede at få en "stalinistisk" dom, der ville forlænge hans fængsling med omkring 18 år.

Betegnelsen henviser til "stalinisme", som var styreformen i det daværende Sovjetunionen under Josef Stalin.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anklagerne mente, at der skulle lægges 20 år til de i forvejen omkring 11 år, Navalnyj er ved at afsone.

Tysklands udenrigsminister, Annalena Baerbock, fordømmer den russiske dom og kalder den "rendyrket uretfærdighed".

- Putin frygter mere end noget andet dem, som taler imod krig og korruption - og som taler for demokrati, skriver hun på sociale medier.

I Bruxelles kalder EU-Kommissionen dommen for "uacceptabel".

Retssagen har fundet sted bag lukkede døre i det topsikrede fængsel IK-6, hvor Navalnyj har siddet i en særlig strafcelle i næsten 200 dage. Det oplyser oppositionspolitikerens talsmand, som anklager fængselsmyndighederne for tortur.

Aleksej Navalnyj er stærkt kritisk over for den russiske præsident, Vladimir Putin, og det russiske styre. Han betragtes som Putins mest seriøse udfordrer.

Mange kritikere af den russiske præsident er blevet dømt for "ekstremisme" i de seneste år.

Navalnyjs stab har efter tidligere retsmøder udsendt fordømmelser af Ruslands krig i Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rusland "flyder i en pøl af enten mudder eller blod, med brækkede knogler, med en fattig og udplyndret befolkning, og rundt omkring ligger titusindvis af mennesker, der er blevet dræbt i den dummeste og mest meningsløse krig i det 21. århundrede", har den fængslede oppositionsleder sagt ifølge nyhedsbureauet AFP.

Navalnyj har siddet i fængsel, siden han i januar 2021 vendte tilbage til sit hjemland efter at have været indlagt på et hospital i Tyskland på grund af en livstruende forgiftning.

Han beskylder Putins styre for at stå bag drabsforsøg mod sig.

Ved hjemkomsten blev han anholdt i lufthavnen.

Ud over den dom på ni års fængsel, han er ved at afsone, er han tidligere blevet idømt to og et halvt års fængsel for brud på reglerne for prøveløsladelse.

Navalnyj og hans støtter betragter alle anklager mod ham som rent politisk motiverede.

/ritzau/Reuters