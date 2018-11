Alexandria-vælgere trodser regn for at stemme mod Trump

Regnvejr er aldrig godt på en valgdag. Men i Alexandria i Virginia er der trods skidt vejr masser af vælgere.

Den silende regn har ikke holdt vælgerne i Alexandria i den amerikanske delstat Virginia fra stemmelokalerne. De stemmer i stort tal.

På valgstedet på et ældrecenter i byen siger den ledende valgtilforordnede, Judy Gyllensvaan, at omkring en tredjedel af alle de vælgere, der er registreret på dette valgsted, havde stemt tre timer efter begyndelsen på valget.

- Her er 3718 vælgere. Medregnet de 450 brevstemmer har omkring 1200 vælgere stemt. Det er rigtig mange, siger hun.

Gyllensvaan, der i øvrigt har svensk blod i årerne, kan dog ikke lige stemmetallene fra forrige midtvejsvalg i 2014. Men det var ikke noget i nærheden af det her, siger hun.

Hvem stemmer de så på?

- Det må jeg ikke sige noget om, svarer hun.

Det må Joe Valinti til gengæld. Han er aktivist for Demokraterne og står under sin paraply et stykke fra valgstedet.

Ved hans side er der bannere af de to demokratiske kandidater, som vælgerne i valgkredsen kan stemme på til Kongressen. Det er senator Tim Kayne og Don Beyer fra Repræsentanternes Hus. Begge søger genvalg.

- Det her er en demokratisk højborg. Ved præsidentvalget i 2016 fik Demokraternes kandidat, Hillary Clinton, 75 procent af stemmerne her.

Hun tabte som bekendt til Donald Trump, der under valgkampen op til det igangværende valg har ført kampagne for de republikanske kandidater.

Han har erklæret, at en stemme på de republikanske kandidater også er en stemme på ham, på Trump, så derfor regnes valget også for en afstemning om Trump.

Sådan tænker de også i Alexandria, der ligger lidt uden for den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C.

Er årsagen til de mange vælgere, at folk går hen og stemmer mod Trump.

- På en måde, ja. Jeg tror, at det er en kombination, siger Joe Valinti.

- De stemmer for de demokratiske kandidater, men de stemmer også mod Trump. Sådan har jeg det selv.

Det er på forhånd ventet, at stemmeprocenten bliver høj. Trump har skærpet interessen for valget over hele USA.

Ved forrige midtvejsvalg stemte kun omkring 37 procent, men denne gang kan stemmeprocenten blive 50. Det er efter amerikansk standard en stor deltagelse i midtvejsvalg.

/ritzau/