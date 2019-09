Algeriet skal til valg efter måneders politisk tomrum

Siden april har der ikke været en folkevalgt præsident i Algeriet. Det skal laves om ved et valg 12. december.

Siden Algeriets tidligere præsident Abdelaziz Bouteflika i april trak sig efter massive protester, har landet været uden en folkevalgt leder.

Det vil formentlig snart ændre sig, når landets borgere skal til stemmeurnerne 12. december, oplyser den midlertidige præsident efter krav fra landets hærchef.

Abdelkader Bensallah annoncerede valgdatoen under en tv-transmitteret tale søndag aften, skriver nyhedsbureauet AP.

Den magtfulde hærchef, Ahmed Gaid Salah, har gennem et stykke tid presset på for, at der bliver afholdt valg hurtigst muligt.

Siden 22. februar har landet været præget af ugentlige protester, hvor demonstranterne kæmper for mere demokrati.

De vil have en ny ledelse uden bånd til den afgåede veteranleder, og de vil have tid til at organisere valget, så det gamle system forbedres.

Bouteflika gik af den 2. april efter næsten 20 år ved magten. Men efter hans afgang er demonstrationerne mod styret fortsat med krav om gennemgribende reformer, som skal gøre landet mere demokratisk.

Det var oprindeligt planlagt, at valget skulle afholdes 4. juli, men få dage inden blev det aflyst. Det skete efter, at landets forfatningsråd havde forkastet de to eneste kandidater.

