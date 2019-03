Algeriets hærchef vil have præsident erklæret uegnet

Modstandere forsøger at undergrave hæren, som vil afsætte den aldrende Bouteflika, siger Algeriets hærchef.

Algeriets hærchef gentager lørdag sin opfordring til, at præsident Abdelaziz Bouteflika erklæres uegnet til at lede landet.

Hærchefen, Ahmed Gaed Salah, opfordrer samtidig unavngivne modstandere til ikke at undergrave hæren.

Salah skriver i en meddelelse, der er udsendt af forsvarsministeriet, at de fleste algeriere støtter militærets plan, der skal føre til præsidentens afgang.

Men der er også modstandere, som er ved at indlede en mediekampagne mod hæren, siger hærchefen. Kampagnen skal angiveligt overbevise befolkningen om, at et flertal er imod hærens plan.

Salah oplyser ikke, hvem disse modstandere er.

Han siger, at det er en "rød linje" og "fuldkommen uacceptabelt" at forsøge at undergrave militæret.

Algeriet har i de seneste seks uger været præget af omfattende demonstrationer med krav om, at Bouteflikas 20-årige styre slutter omgående.

Tidligere på ugen mistede den 82-årige præsident et par af sine vigtigste støtter, da hærchefen opfordrede til, at man indleder den forfatningsmæssige proces for at afsætte Bouteflika.

Også partiet RND, som gennem flere år har samarbejdet med Bouteflikas parti, FLN, opfordrer præsidenten til at træde tilbage.

Bouteflika er stærkt sygdomssvækket efter et slagtilfælde i 2013. Han er bundet til en kørestol og kan dårligt tale.

Oppositionen mener, at han blot er marionet for en magtelite, der i realiteten leder landet.

Hvis Bouteflika bliver erklæret uegnet og træder tilbage, vil det ifølge forfatningen være parlamentsformand Abdelkader Bensalah, der indsættes som fungerende præsident i 45 dage, indtil der kan holdes valg.

/ritzau/Reuters