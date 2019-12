Algeriets magtfulde hærchef meldes død

Da Algeriets mangeårige leder, Bouteflika, blev afsat i år, voksede general Ahmed Gaed Salahs indflydelse.

Algeriets magtfulde hærchef, general Ahmed Gaed Salah, er død, 79 år, oplyser det statslige tv uden at angive årsagen til hans død.

Han medvirkede til at afsætte landets mangeårige leder Abdelaziz Bouteflika tidligere i år.

Salahs død kommer på et tidspunkt, hvor landet i månedsvis har været skueplads for store demonstrationer. Folk, der er gået på gaden, har krævet, at landets magtfulde elite træder tilbage, og at det magtfulde militær holder sig ude af politik.

Generalen var med til at presse igennem, at der skulle holdes præsidentvalg 12. december for at finde en afløser for Bouteflika. Valget var upopulært blandt mange algeriere, der så det som den gamle elites forsøg på at klynge sig til magten.

Bouteflika forsøgte tidligere i år at blive valgt for femte gang som præsident. Det fik hundredtusinder af mennesker på gaden for at kræve hans afgang.

Den kom i april, og med ham ude af spillet, voksede Salahs politiske magt.

Han havde været leder for hæren i 15 år, og han var en af veteranerne fra Algeriets oprørskrig mod den franske kolonimagt for cirka 60 år siden. Han blev set som en vogter af et system, der har sikre hæren en betydelig magt i Algeriet.

/ritzau/AFP