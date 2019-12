Algeriets præsident taget i ed mens demonstranter protesterer

Demonstranter på gaderne kalder landets nye præsident for illegitim og kræver opgør med korrupt system.

74-årige Abdelmadjid Tebboune er taget i ed som ny præsident i Algeriet.

Han tager over efter forgængeren Abdelaziz Bouteflika.

Titusindvis af demonstranter var i forbindelse med valget for en uge siden på gaderne for at protestere mod styret, som de anser for udueligt og korrupt.

Gennem ti måneder har der været ugentlige massedemonstrationer i landet.

Tebboune er tidligere premierminister, og han fik lidt over 58 procent af stemmerne i første valgrunde, hvorved det ikke var nødvendigt med en anden runde.

I alt fem kandidater var opstillet. De havde alle været med i den 82-årige Bouteflikas styre.

Abdelaziz Bouteflika gik af i april som følge af massedemonstrationer mod regimet.

Valgdeltagelsen lå på knap 40 procent. Det betyder, at seks ud af ti vælgere undlod at stemme.

Demonstranter fra protestbevægelsen Hirak mener, det er småt med fornyelsen under den nye leder.

Bevægelsen har krævet, at ministre og embedsmænd fra Bouteflikas styre også skal skiftes ud.

Efter valget har Tebboune rakt hånden frem mod protestbevægelsen for at søge dialog.

Han har lovet at udnævne yngre ministre og fremme en ny forfatning.

Alligevel er demonstranterne fortsat på gaderne med bannere, hvor de kalder Tebboune "illegitim".

- Han (Tebboune, red.) repræsenterer ikke Hirak og har ingen legitimitet. Protesterne må fortsætte, indtil folket bliver beslutningstager, siger en af demonstranterne, 24-årige Slimane Hachoud, til Reuters.

Demonstranterne kræver militærgeneralen Ahmed Gaed Salahs afgang, ligesom de også kræver frigivelse af tilbageholdte demonstranter og politikere fra oppositionen.

Algeriet er afhængig af indtægter fra eksport af olie, og lave priser på råolie har tvunget landet i knæ økonomisk.

/ritzau/AFP