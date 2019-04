Algeriets rigeste mand og fire andre milliardærer er anholdt

Fem af Algeriets rigeste personer er anholdt på mistanke om korruption. Hærchef har lovet opgør med eliten.

Algeriets mest velhavende forretningsmand og fire andre milliardærer med tætte forbindelser til landets tidligere præsident er mandag blevet anholdt.

De fem efterforskes for korruption, oplyser det statslige tv.

Blandt dem er Issad Rebrab, som er topchef for Algeriets største privatejede virksomhed, Cevital.

Han er mistænkt for at have givet misvisende oplysninger om overførsler af penge til og fra udlandet, oplyser det statslige tv.

Ifølge magasinet Forbes er Rebrab Algeriets rigeste mand og nummer seks i Afrika med en anslået formue på 3,38 milliarder dollar, skriver nyhedsbureauet AFP.

De fire andre anholdte forretningsfolk er ifølge flere medier del af en af landets mest magtfulde familier.

Tilbageholdelserne er led i en større korruptionsefterforskning rettet mod 51 forretningsfolk. De har alle fået forbud mod at rejse ud af Algeriet.

De seneste to måneder har der været store folkelige protester mod regimet i det nordafrikanske land.

Protesterne tvang for tre uger siden den mangeårige præsident Abdelaziz Bouteflika til at trække sig fra posten.

Han er midlertidigt blevet afløst af parlamentsformand Abdelkader Bensalah, som har lovet at sikre frie valg fremover.

Den 4. juli skal der stemmes om en ny præsident.

Men det har ikke lagt en dæmper på protesterne.

Mange, især unge, ønsker at se gennemgribende forandringer i toppen af samfundet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fredag gik hundredtusindvis på gaderne med krav om, at Bensalah træder tilbage sammen med andre topfolk.

I sidste uge sagde Algeriets hærchef, Gaid Salah, at han regner med, at den dele af den regerende elite vil blive sigtet for korruption.

Ud over mandagens fem anholdelser har en domstol i Algeriet indkaldt tidligere premierminister Ahmed Ouyahia samt den nuværende finansminister Mohammed Loukal. De to efterforskes for misbrug af offentlige midler, oplyste statslige medier lørdag.

