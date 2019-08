I morgen er det fem år siden, at Islamisk Stat indtog Sinjar og bortførte tusinder af yazidiske kvinder og børn. I dag er mange vendt tilbage. En af dem er Ali, som sammen med sine søskende er kommet hjem til onklen i Irak. Familierne har svært ved at reintegrere de hjemvendte børn, der udtrykker sympati for IS