Alibaba-boss er ikke set i to måneder efter kritik af styre

Alibaba-stifteren Jack Ma har været fraværende fra al offentlighed, efter at han efterlyste reformer.

Jack Ma - stifteren af e-handelsplatformen Alibaba og en af Kinas rigeste mænd - har ikke vist sig offentligt i de seneste to måneder.

Jack Mas tilsyneladende forsvinden - blandt andet også fra den sidste episode af et tv-program, som han medvirkede i - vækker bekymring og har ført til mange spekulationer om, hvad der kan være sket med landets mest kendte iværksætter.

The Financial Times skrev fredag, at Ma blev erstattet som dommer i den sidste episode af et tv-show for iværksættere: Afrikas Erhvervshelte.

Ma har ikke vist sig offentligt siden oktober, hvor han deltog i et forum i Shanghai. Her fremsatte han hård kritik af Kinas stramme og rigide lovgivning for erhvervsvirksomheder, hvilket bragte ham på kollisionskurs med mange embedsmænd.

Ma opfordrede til reformer af "gammeldags banker" og "forældet tænkning".

Kort efter stoppede konkurrencemyndighederne en planlagt børsnotering til 37 milliarder dollar (omkring 225 milliarder kroner) for Jack Mas finansselskab Ant Group.

Jack Ma, som oprindelig var engelsklærer, blev i 2016 kaldt Asiens rigeste mand. Han stiftede i 1999 Alibaba sammen med 18 andre. Foretagendet er blevet kaldt en kinesisk pendant til det amerikanske Amazon-imperium.

Selskabet blev i 2014 børsnoteret i New York, hvilket blev en af verdens hidtil største børsnoteringer.

Nyhedsmedierne i Kina afstår fra at skrive om Ma og hans fravær, og han nævnes heller ikke meget på sociale medier, som er underlagt censur. Men på Twitter, som blokeres i Kina, er der fremsat en del spekulationer om Mas situation.

- Jeg tror, at han har fået besked på at holde fuldstændig lav profi, siger Duncan Clark, som leder it-rådgivningsfirmaet BDA China i Beijing.

I Kina er Jack Ma en erhvervsleder, der kan sammenlignes med Amazons Jeff Bezos eller Microsofts Bill Gates.

