Det er endnu uklart, hvad der fik fly til at styrte ned i Himalaya-bjergene. Men der var ikke brand om bord.

Alle 22 ofre for flystyrt i Nepal er fundet

Redningsmandskab i Nepal har fundet samtlige 22 dødsofre fra det fly, der søndag morgen styrtede ned i Himalaya-bjergene.

Det oplyser nepalesiske myndigheder, der nu er i gang med at identificere ofrene.

Der var fire indere, to tyskere og 16 nepalesere om bord på flyet.

Flyet var lettet søndag morgen fra lufthavnen i turistbyen Pokhara med kurs mod Jomsom. Det er en populær turistdestination og mål for pilgrimsrejsende omkring 80 kilometer nordvest for Pokhara.

Kort efter, at flyet var lettet, mistede kontroltårnet kontakten med flyet.

Mandag blev vraget af flyet fundet spredt ud over et bjergområde i 4420 meters højde.

Ti af de omkomne blev fløjet fra stedet med helikopter, men redningsmandskab havde problemer med at bjærge flere af de øvrige omkomne, fordi ulykken var sket i et svært fremkommeligt bjergområde.

Dårligt vejr forsinkede også indsatsen.

Det er endnu uklart, hvad der fik flyet til at styrte ned. Men en talsmand for lufthavnen i Pokhara siger, at flyet ikke brød i brand i luften.

Det styrtede fly var af typen Twin Otter. Det var ejet af flyselskabet Tara Ai, der er et datterselskab af Yeti Air.

Tara Air havde dets seneste fatale ulykke i 2016, da et fly med 23 personer om bord styrtede ind i en bjergside i Myagdi-distriktet.

Nepals luftfartsindustri har haft kronede dage de seneste år på grund af transport af varer og personer mellem svært tilgængelige egne.

Dog har industrien også været plaget af dårlig sikkerhed på grund af ringe træning og vedligehold.

EU har gjort det forbudt for alle nepalesiske flyselskaber at flyve i EU's luftrum af sikkerhedshensyn.

Nepal har nogle af verdens mest komplicerede landingsbaner, der kan være tæt på snedækkede bjergtoppe og være en udfordring for selv erfarne piloter.

Desuden kan vejret i landets bjergegne skifte på kort tid, hvilket kan skabe farlige forhold at flyve i.

/ritzau/