Ikke ét medlem af Dumaen stemte imod, at Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson bliver en del af Rusland.

Alle i Ruslands underhus stemmer for annektering

Underhuset i det russiske parlament, Dumaen, har mandag godkendt, at fire ukrainske regioner indlemmes i Rusland.

Over 400 parlamentarikere stemte alle for, at de fire regioner nu er en del af Rusland. Ikke ét eneste medlem stemte imod.

Resultatet var på forhånd ventet, idet præsident Vladimir Putins parti sidder tungt på magten i parlamentet.

Afstemningen finder sted, efter at myndigheder, der er loyale over for Rusland, har gennemført stærkt kritiserede folkeafstemninger i de fire regioner Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson.

Langt størstedelen af det internationale samfund har afvist at anerkende Ruslands annektering af de fire regioner.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, var til stede ved afstemningen i Dumaen.

Han understreger, at regionerne nu er under særlig beskyttelse fra russisk side.

Den russiske præsident Putin underskrev fredag en traktat om annekteringen. Den skulle stadig godkendes af Dumaen.

Det er ventet, at godkendelsen også glider lige igennem det andet kammer i parlamentet, Føderationsrådet.

Der er stadig en række love, der skal vedtages i Rusland, inden de fire regioner er integreret i landet. Den russiske regering har talt om en overgangsperiode til 2026.

Mens Dumaen enstemmigt har godkendt annekteringen, kæmper ukrainske styrker videre for at tilbageerobre områder, der er besat af Rusland.

I Luhansk er ukrainske soldater rykket tættere på byen Lysytsjansk. Det meddeler en militær talsmand for det prorussiske styre i regionen.

Ifølge ham er de ukrainske styrker under konstant beskydning fra Ruslands hær.

De ukrainske styrker har gjort store fremskridt langs Dnipro-flodens vestbred, hvor russerne siges at opgive meget territorium langs frontlinjen.

Tusindvis af russiske soldater kan blive omringet.

De ukrainske styrkers indtagelse af byen Lyman umiddelbart efter, at præsident Vladimir Putin havde fejret annekteringen af nye ukrainske områder med en folkefest i Moskva, bliver betegnet som en ydmygelse for den russiske regering.

/ritzau/dpa