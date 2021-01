Alle indrejsende til Canada skal i tvungen karantæne

Indrejsende til Canada skal regne med en ekstraudgift på cirka 2000 dollar for tvunget hotelophold.

Turister og andre indrejsende til Canada skal fremover indstille sig på at tilbringe de første tre dage efter ankomsten i karantæne på et hotel.

Det meddeler premierminister Justin Trudeau fredag.

Den yderligere stramning af restriktioner skal bidrage til at dæmpe smittespredning fra coronavirusset.

Desuden har samtlige canadiske luftfartsselskaber accepteret at indstille samtlige flyvninger til destinationer i Mexico og Caribien frem til udgangen af april.

– Lige nu er bare ikke den rette tid at flyve, siger Trudeau, der i flere uger har opfordret canadierne til at aflyse forestående rejser og advaret om et muligt regeringsindgreb.

Fra næste uge vil samtlige fly, der ankommer til Canada, blive beordret til at lande i en af kun fire lufthavne – Montreal, Toronto, Calgary og Vancouver.

- Ved at indføre disse hårde tiltag nu, kan vi se frem til bedre tider, hvor vi alle kan planlægge ferier, siger Trudeau.

Som en tilføjelse til den coronatest, som alle rejsende i forvejen skal kunne påvise, at de har fået taget, inden de sætter sig på et fly til Canada, vil rejsende også skulle acceptere en ny test ved ankomsten.

De vil derefter skulle afvente resultatet af testen på et hotel i op til tre dage for egen regning. Ifølge Trudeau vil det koste hver person omkring 2000 canadiske dollar. Det svarer til cirka 9600 kroner.

/ritzau/AFP