Alle kandidater til at afløse May vil levere brexit

Kandidaterne til at afløse premierminister Theresa May tørner sammen i tv-debat. Alle vil ud af EU.

En konkurrence i macho.

Sådan betegner Rory Stewart den tv-debat, der søndag aften finder sted på Channell 4 i Storbritannien mellem fem af de seks kandidater, der vil være ny leder at Det Konservative Parti og ny premierminister.

Hans udtalelse er en reaktion på, at kandidaterne afbryder hinanden i et væk.

De kæmper om at afløse den afgående premierminister, Theresa May, men debatten lider noget under, at favoritten har meldt fra.

Det er Boris Johnson. Han har sagt, at det ikke gavner nogen at se kandidaterne stå på tv og stikke til hinanden.

De fem andre har kritiseret ham for at undlade at debattere. De mener også, at han giver for få interviews.

Selv om de alle vil have ordet hele tiden, står det dog klart, at de er enige om én ting og uenige om en anden.

Enige om, at Storbritannien skal ud af EU, som vælgerne sagde ved en folkeafstemning i 2016, uenige om hvordan det skal ske.

Reuters noterer, at flere af kandidaterne vil forhandle en skilsmisseaftale på plads med EU, selv om EU har erklæret, at den aftale, som Theresa May har indgået med EU, ikke bliver genåbnet.

Det er den aftale, som parlamentet i London har stemt ned tre gange.

Andre vil ud den 31. oktober, som er den nuværende dato for brexit, uanset hvad.

Samtidig ser det ud til, at de er enige om at prøve at holde Brexitpartiet, der er en stor trussel for Det Konservative Parti, nede.

De siger, at de er nødt til at trække landet ud af EU for at overvinde EU-modstanderen Nigel Farage og hans nydannede Brexitparti.

Farage dannede partiet i vinter, da det stod klaret, at Theresa May ikke som planlagt kunne få Storbritannien ud af EU ved udgangen af marts.

Det betød, at Storbritannien skulle deltage i EU-parlamentsvalget i maj, og her stillede Brexitpartiet op og fik en kæmpe opbakning.

Til gengæld slagtede vælgerne Det Konservative Parti, som også står dårligt i meningsmålingerne.

