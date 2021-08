Alle lærere i New York skal vaccineres

I USA har man længe kæmpet for at få befolkningen til at lade sig vaccinere mod covid-19.

Selv om landet var blandt de første til at starte vaccineudrulningen, er kun 52,1 procent af befolkningen ifølge Johns Hopkins Universitet fuldt vaccineret. Den mere smitsomme Delta-variant får samtidig smitten til at stige.

Kombinationen betyder, at virksomheder og myndigheder flere steder er begyndt at tvinge medarbejdere til at få de beskyttende stik.

I New York City vil det fra den 27. september være obligatorisk for de 148.000 ansatte i skolesystemet at have første vaccinestik.

- Vi ved, at det her vil hjælpe med at garantere, at alle er sikre, sagde borgmester Bill de Blasio mandag på et pressemøde.

Storbyerne Los Angeles, Chicago og Washington DC har allerede indført lignende krav om vaccine af skolepersonale.

New Yorks skolebørn vender tilbage fra sommerferie den 13. september. Flere forældre frygter, at skolerne kan blive store smittespredere. Det har man set andre steder.

Ifølge mediet CNN er over 600 skolebørn og ansatte i Nashville i sydstaten Tennessee blevet smittet med covid-19 i løbet af de første to uger efter sommerferien. Tennessee har en vaccinetilslutning på 42 procent og ligger dermed under landsgennemsnittet.

Særligt i stater med få vaccinerede er der frygt for, at smittetallene vil stige meget i den kommende tid. Anthony Fauci, USA's ledende statsepidemiolog, udtrykte mandag håb om, at flere vil lade sig vaccinere.

- Hvis vi i løbet af vinteren kan få størstedelen af de 90 millioner mennesker, der ikke er blevet vaccineret endnu, vaccineret, håber jeg, at vi kan få kontrol i foråret 2022, sagde Fauci.

Mandag gav de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, deres fulde godkendelse af vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Med godkendelsen er vaccinen ikke længere blot godkendt til nødsituationer, men er godkendt på linje med alle andre lægemidler.

USA's præsident, Joe Biden, har kaldt godkendelsen for "en milepæl" og pointeret, at godkendelsen er lavet på baggrund af uafhængige og videnskabelige undersøgelser.

Flere virksomheder har allerede i løbet af sommeren stillet krav til deres medarbejdere om, at de skal lade sig vaccinere. Tilbage i juni bad Facebook deres ansatte om at få en vaccine, hvis de vil tilbage til virksomhedens kontorer. Det samme gjorde Google og Microsoft.

I kølvandet på udmeldingen fra FDA rykkede det amerikanske luftfartsselskab United Airlines tidsgrænsen for, hvornår deres 67.000 ansatte skal være vaccineret. Også USA's største apotekerkæde, CVS, vil indføre krav til deres ansatte.

Det lader også til, at godkendelsen kan få betydning for flere grupper af statsansatte. På et pressemøde om situationen i Kabul i Afghanistan blev general Stephen R. Lyons spurgt til, om alle soldater i Kabul er vaccineret. Til det svarede han:

- Jeg kan ikke endegyldigt sige, at de alle er vaccineret, men med de gode nyheder fra FDA i dag, kan jeg sige, at de snart vil blive det.

Præsident Biden har tidligere sat krav om, at alle ikkevaccinerede offentligt ansatte skal testes og bære maske.

/ritzau/