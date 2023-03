Alle New Yorks betjente beordres på job efter Trump-tiltale

Alle uniformerede betjente i New York City skal fredag være i tjeneste fra klokken syv om morgenen.

Det oplyser politiet i New York torsdag i en meddelelse til betjentene ifølge det amerikanske medie NBC News.

Meddelelsen blev udsendt klokken 17.33 lokal tid, ganske kort tid efter nyheden om at en storjury på Manhattan havde stemt for at rejse tiltale mod tidligere præsident Donald Trump.

Politibetjente af enhver rang skal være klar til tjeneste, og de skal forberede sig på udkommandering, lyder det i meddelelsen.

Meddelelsen minder også betjentene om, at de skal være bekendte med politiets regler for identifikation og deres pligter under "usædvanlig uorden".

Betjente skal "forblive parate til mobilisering på alle tider af deres vagt", lyder det også i meddelelsen.

Torsdag stemte en storjury på Manhattan for at tiltale Donald Trump i en sag om tys-tys-penge til en pornoskuespiller ved navn Stormy Daniels i 2016.

Den præcise tiltale mod den tidligere præsident er endnu ikke blevet offentliggjort.

/ritzau/