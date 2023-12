Alle ofre for skyderi på universitet i Las Vegas var ansatte

En 67-årig mand, der er mistænkt for at stå bag et skyderi på University of Nevada i USA onsdag, som kostede tre personer livet, havde uden held søgt job på universiteter og var i pengenød.

Det siger Kevin McMahill, der er sherif i Las Vegas ifølge Reuters.

Den mistænkte havde ifølge sheriffen også sendt 22 breve til universiteter på tværs af USA inden angrebet.

Den 67-årige mand havde købt sit våben på lovlig vis.

Han døde selv i en skudveksling med politiet.

Sheriffen fortæller også, at alle ofrene i skyderiet var ansatte på universitetet.

CNN skriver, at den 67-årige havde arbejdet som underviser på universiteter.

Mediet skriver også, at efterforskere er i gang med at undersøge, om den 67-årige havde søgt job på University og Nevada.

En teori, som efterforskerne arbejder ud fra, er, at den 67-årige havde søgt et job på universitetet, men ikke var blevet ansat, og at det kan være et muligt motiv for skyderiet.

Ud over de tre, der blev dræbt i skyderiet, blev en fjerde såret. Vedkommende blev til at starte med meldt som værende i kritik tilstand, men er nu stabil, skriver CNN.

