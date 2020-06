Alle skoler i Beijing lukker efter nye smittetilfælde

Skoleelever i Kinas hovedstad skal fra onsdag igen vænne sig til onlineundervisning.

Alle skoler i Beijing, Kinas hovedstad, lukker igen efter genopblussen af coronavirus.

Beijings uddannelseskommission har tirsdag beordret, at samtlige af skolerne i hovedstaden skal lukke.

Kommissionen oplyser, at alle skoler fra onsdag skal gå tilbage til onlineundervisning. Universiteter bør også suspendere den fysiske undervisning, lyder det.

Desuden bliver borgere i Beijing opfordret til ikke at forlade byen.

Mere end 100 smittetilfælde med coronavirus er blevet bekræftet i Beijing den seneste uge.

Det betragtes som en genopblussen af coronavirus i byen, sagde Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mandag.

De nye sager knytter sig til et madmarked ved navn Xinfadi i millionbyen og har i forvejen fået dele af Beijing til at lukke ned igen. Det gælder blandt andet sport- og kulturinstitutioner.

Hovedstaden har 21 millioner indbyggere.

Mere end 8000 fra madmarkedet er blevet testet, og man regner med, at omkring 200.000 mennesker har besøgt markedet siden 30. maj. Beijing forsøger at spore og teste disse, blandt andet ved hjælp af metoden med at gå fra dør til dør.

Udbruddet kommer, efter at Kina i vid udstrækning har sagt, at det havde coronavirus under kontrol.

Beijings udbrud forstærker den globale frygt for en anden bølge af virusset, efter at flere lande over hele verden har sat gang i en genåbning.

/ritzau/AFP