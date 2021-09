Alle stemmer er talt op i Norge: Rødgrønne får stort flertal

Med alle stemmer optalt i Norge står Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) tilsammen til 89 mandater i Stortinget og dermed flertal.

Det viser resultaterne fra VG's valgopgørelse.

Der er i alt 169 mandater i Stortinget. Således kræver et flertal 85 mandater.

Det betyder, at Ap-leder Jonas Gahr Støre står til at blive Norges nye statsminister med de to foretrukne samarbejdspartnere, Sp og SV.

Det betyder desuden, at Støre slipper for at være afhængig af støtte fra Rødt (R) eller Miljøpartiet De Grønne (MDG).

R kommer ind med otte mandater, mens MDG får tre.

