Alle store amerikanske banker består centralbankens stresstest

Alle store amerikanske banker har bestået den amerikanske centralbanks årlige stresstest, der vurderer, hvor godt bankerne vil klare sig i en stor finanskrise.

Det oplyser centralbanken onsdag.

Alle 23 banker, som centralbanken har stresstestet, "er godt positioneret til at modstå en alvorlig recession og fortsætte med at låne til husholdninger og virksomheder selv under en alvorlig recession", lyder det i en rapport.

Det seneste resultat kommer i kølvandet på udbredt turbulens i bankverdenen i USA og Europa tidligere i år. Uroen blev skabt af det pludselige kollaps af den californiske bank Silicon Valley Bank (SVB).

SVB's kunder hev i hast deres lån ud af banken på grund af bekymringer over hurtigt stigende renter.

- Dagens resultat bekræfter, at banksystemet fortsat er stærkt og modstandsdygtigt, siger Michael Barr, der er centralbankens viceformand for overvågning, i en udtalelse.

- Vi skal blive ved med at være ydmyge i forhold til, hvordan risici kan opstå og fortsættes vores arbejde med at sikre, at banker er modstandsdygtige over for en vifte af økonomiske scenarier, aktier og andre stressfaktorer, tilføjer han.

Små lokale banker og mellemstore regionale banker er undtaget fra stresstesten.

I dette års stresstest indgik, at bankerne ville stå over for en alvorlig global recession, betydelig nedgang i prisen på kommercielle og private ejendomme, en substantiel stigning i ledige kontorer og en stigning i arbejdsløsheden.

I det scenarie konkluderer centralbanken, at bankernes totale egenkapital i forhold til kapitalforhold, hvilket virker som en stødpude mod tab, ville falde med 2,3 procentpoint til 10,1 procent.

Alle bankerne ville forblive over minimumkravet til kapital under den hypotetiske recession.

I en udtalelse siger præsidenten for American Bankers Association, Rob Nichols, at resultatet viser, at amerikanske banker fortsat er stærke.

