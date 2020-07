Alstom får ja fra Vestager: Bliver verdens næststørste togproducent

Efter fejlslagen fusion med Siemens får franske Alstom ja fra EU til at overtage Bombardiers togenhed.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, har fredag godkendt, at den franske producent af højhastighedstog, Alstom, overtager selskabet Bombardiers togdivision.

Det er en aftale, som vil gøre Alstom til verdens næststørste producent af tog. Det skriver Financial Times.

Men EU kræver til gengæld, at Alstom afhænder en af sine fabrikker i Frankrig og nogle af Bombardiers anlæg i Tyskland.

Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, kalder det "en god nyhed for den europæiske jernbaneindustri, som må og skal forblive i førerfeltet for innovation".

Det nye selskab vil få en årlig omsætning på 15,5 milliarder euro (115 milliarder kroner).

Alstom forsøgte sidste år at gå sammen med den tyske virksomhed Simens om en fælles togenhed.

Det var en aftale, som EU-Kommissionen havde store forbehold over for. Alstom og Simens valgte til sidst at aflyse fusionen, efter de havde nægtet at følge nogle af kraven fra EU's konkurrencekommissær.

Bombardier har hovedkvarter i Canada. Koncernen er udover fremstillingen af tog kendt for sin produktion af passagerfly.

Den største togproducent i verden er det statsligt støttede kinesiske selskab CRRC.

/ritzau/