Alvorligt syg forsker reddet op fra hulesystem efter ni dage

Et internationalt hold af redningsarbejdere er tirsdag lykkedes med at bringe en syg huleforsker op fra et hulesystem i det sydlige Tyrkiet.

Her blev han for ni dage siden meldt strandet mere end 1000 meter under jorden i snoede og underjordiske gange nær Taurusbjergene.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den 40-årige amerikanske huleforsker blev ramt af indre blødninger i maven, mens han deltog i en ekspedition. Under redningsaktionen har han modtaget blodtransfusioner, og han meldes i bedring.

