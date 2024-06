Amanda Knox er tilbage i Italien på grund af sag om ærekrænkelse

Amerikaneren Amanda Knox, som i 2015 blev frifundet for drab på en britisk studerende, er onsdag tilbage i Italien.

Her forsøger hun at få omstødt en dom for bagvaskelse i den sidste tilbageværende sag, der har forbindelse til drabet på Meredith Kercher i 2007.

Knox var fængslet i fire år for drabet, inden hun senere blev frikendt.

- Jeg håber på at rense mit navn én gang for alle efter de falske anklager mod mig, skrev Knox tidligere denne uge på X.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sammen med sin mand er hun onsdag ankommet til retten i Firenze uden at udtale sig til fremmødte journalister og kamerafolk.

Retsmødet er begyndt omkring klokken 09.50, og der ventes en dom i sagen senere onsdag.

Sagen om knivdrabet på Kercher var genstand for en årelang juridisk proces i Italien, inden der i 2015 blev sat endeligt punktum i drabssagen.

Her blev Amanda Knox og hendes tidligere kæreste Raffaele Sollecito frikendt af den italienske højesteret i sagen, som har givet inspiration til bøger og film og haft stor medieopmærksomhed.

En sag om ærekrænkelse er siden blevet genoptaget.

Knox fik nemlig tre års fængsel for med urette at have beskyldt den congolesiske barejer Patrick Lumumba for at dræbe Kercher.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dommen havde ikke umiddelbart praktiske konsekvenser for Knox, da den er omfattet af den tid, som Knox har siddet i fængsel.

Knox har forklaret, at hun var under pres fra politiet, da hun blev afhørt og nævnte Lumumbas navn.

Lumumba blev tilbageholdt i to uger i 2007, før han blev løsladt.

- Da Patrick kom under beskyldning fra Amanda, blev han overalt kendt som monsteret fra Perugia, siger Carlo Pacelli, som er advokat for Lumumba, til journalister onsdag.

Advokaten ønsker, at dommen mod Knox opretholdes. Lumumba er ikke til stede i retten onsdag.

/ritzau/Reuters