Amazon åbner kasseløs dagligvarebutik i Seattle

Butikken kombinerer kamerateknologi og sensorer for at spore, hvilke varer kunderne fjerner fra hylderne.

Efter mere end et år med test åbner nethandelgiganten Amazon mandag sin første kasseløse dagligvarebutik.

Det sker i Seattle i USA, og butikken registrerer automatisk alle de varer, som kunderne tager med sig.

Supermarkedet med navnet Amazon Go kombinerer kamerateknologi og sensorer for at spore, hvilke varer kunderne fjerner fra hylderne, og hvilke de sætter tilbage.

Betalingen trækkes automatisk fra kundernes Amazon-konto, når de forlader butikken. Dermed bliver kasseapparater overflødige, og folk slipper for at skulle stå i kø.

Amazon Go sælger færdigretter, snacks og enkelte dagligvarer som brød, mælk, ost og chokolade.

/ritzau/Reuters