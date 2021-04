Amazon-ansatte i Alabama stemmer nej til fagforening

Fagforeninger havde håbet, at de med afstemning blandt Amazon-ansatte kunne styrke aktivisme blandt arbejdere.

Over to tredjedele af de ansatte på et af Amazons store lagre i den amerikanske stat Alabama har stemt nej til at etablere en fagforening på arbejdspladsen.

Det står klart, efter at stemmerne er talt op fredag.

1798 stemte imod, mens 738 stemte for, viser det endelige resultat ifølge det føderale organ NLRB, som kontrollerer arbejderes ret til organisering.

Afstemningen, hvor de omkring 5800 arbejdere på lageret i Bessemer i Alabama kunne stemme, ses som en vigtig test for den amerikanske fagbevægelse og dens forhold til USA's store og enormt velhavende techselskaber.

Fagforeningsledere havde håbet, at de med afstemningen kunne indlede en ny æra af aktivisme blandt arbejdere.

Hvis det var lykkedes at oprette en faglig klub, der vil få forhandlingsret, så vil det være første gang i USA, at det var sket på nogen af Amazons megaanlæg.

Fagforeningen Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU), der forsøger at organisere de Amazon-ansatte, meddeler, at den vil gøre indsigelser mod resultatet af afstemningen.

RWDSU klager over, at Amazon blandede sig i de ansattes ret til at stemme.

Amazons ledelse i Bessemer har forsøgt at forhindre afstemningen blandt arbejderne. Den siger, at den ikke har opbakning fra et flertal af de ansatte.

Ledelsen mener, at arbejderne har lønninger over gennemsnittet. den påpeger, at startlønnen er på lidt over 15 dollar (knap 93 kroner) i timen. Det er i en stat, hvor mindstelønnen er det halve af det.

Den verdensomspændende handelsplatform har et mangeårigt ry for at bekæmpe fagforeninger og har foreløbig været i stand til at holde faglige organisationer ude.

Amazon er med over 800.000 ansatte den næststørste private arbejdsgiver i USA, kun overgået af Walmart.

Langt de fleste af medarbejderne har under coronapandemien været nødt til at møde op på deres arbejde, fordi det ikke har kunnet udføres hjemmefra, som millioner af andre i USA har gjort det under pandemien.

