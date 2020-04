Amazon fyrer ansat bag protest mod manglende coronabeskyttelse

Samme dag, som en lagerarbejder havde protesteret mod manglende beskyttelsesudstyr, blev han fyret af Amazon.

Amazon har fyret en lagerarbejder, som havde arrangeret en strejke for at kræve bedre beskyttelsesudstyr mod coronavirus.

Det skriver NBC News.

Chris Smalls, en lagerarbejder på Amazons faciliteter på Staten Island i New York City, fortæller, at han blev fyret mandag eftermiddag lokal tid efter strejken.

Smalls og andre medarbejdere havde nedlagt arbejdet for at protestere mod manglen på beskyttelse, efter at en lagerarbejder var blevet testet positiv for coronavirus i sidste uge.

Ifølge arrangørerne deltog mindst 50 mennesker i arbejdsnedlæggelsen.

- Amazon vil hellere fyre medarbejdere end at tage ansvar for sit totale svigt ved ikke at gøre det nødvendige for at holde os, vores familier og vores lokalsamfund trygge, udtaler Chris Smalls i en erklæring ifølge NBC News.

- Jeg er forarget og skuffet, men jeg er ikke chokeret. Som sædvanligt vil Amazon hellere feje et problem ind under gulvtæppet end at sikre, at medarbejderne har det godt.

En talsperson for Amazon bekræfter over for NBC News, at Chris Smalls er blevet fyret.

Ifølge talspersonen fik Smalls "adskillige advarsler" for at overtræde retningslinjer for social afstand, ligesom han angiveligt nægtede at forblive i karantæne, efter han havde været i tæt kontakt med en person, som blev testet positiv for virusset.

- På trods af instruktionen om at blive hjemme med løn dukkede han op i dag, den 30. marts, og udsatte medarbejderne for yderligere risiko, siger talspersonen.

Amazon kalder Chris Smalls' beskyldninger for "ubegrundede" og siger, at virksomheden har truffet "ekstreme foranstaltninger" for at sikre, at medarbejderne er trygge, mens de er på job.

Letitia James, New Yorks statsadvokat, kalder Amazons fyring af Chris Smalls for "skandaløs".

- Midt i den globale pandemi protesterede Chris Smalls og hans kolleger mod manglen på forholdsregler fra Amazon for at beskytte dem mod Covid-19. I dag blev Chris Smalls fyret, udtaler hun i en erklæring mandag amerikansk tid.

Letitia James siger videre, at hendes kontor "overvejer alle juridiske muligheder".

Hun opfordrer samtidig det amerikanske udvalg for arbejdsforhold til at undersøge hændelsen.

/ritzau/