Ambassadør: Konfliktvante ukrainere tager spændinger med ro

Mens Vesten frygter for en russisk invasion af Ukraine, tager ukrainerne selv situationen med ophøjet ro.

Det fortæller Ole Egberg Mikkelsen, Danmarks ambassadør i Ukraines hovedstad, Kijev.

- Som fremmed iagttager er det slående, hvor rolige og fattede ukrainerne håndterer den her situation.

- Der er ingen tegn overhovedet på panik eller krigsfrygt. Folk passer deres arbejde og lever det daglige liv, som de plejer, siger han.

Han sammenligner tilgangen med en berømt plakat fra Storbritannien under Anden Verdenskrig med ordene "Keep Calm and Carry On".

- Man skal tage det roligt og fortsætte sin daglige gerning. Det er det allerbedste, man kan gøre i den nuværende situation. Og det er det, ukrainerne gør, siger Ole Egberg Mikkelsen.

Rusland har den seneste tid oprustet militært med titusinder af soldater ved Ukraines grænse.

Men Ukraine og Rusland har været i væbnet konflikt siden 2014, hvor Rusland besatte dele af i Østukraine og halvøen Krim.

Derfor er ukrainerne vant til konflikten ifølge den danske ambassadør. Og det er formentlig medvirkende til, at de tager situationen så roligt, mener han.

Ifølge Ole Egberg Mikkelsen er der dog en bekymring under overfladen for, hvad der kan ske. Det kommer til udtryk ved, at mange melder sig klar til at forsvare landet.

- Mange ukrainere er klar over, at hvis det skulle komme til en konflikt, så vil ukrainerne være alene på slagmarken. Det er jo ikke et Nato-land. Mange melder sig til det, der svarer til hjemmeværnet hernede.

- Vi kan se en meget kraftig stigning, hvor folk fra alle dele af samfundslivet melder sig under fanerne og får våbentræning. Generelt fornemmer jeg en meget stærk vilje til at forsvare Ukraine, hvis det skulle blive til en konflikt, siger han.

Vesten har i forvejen varslet sanktioner og konsekvenser for Rusland, hvis landet angriber Ukraine. Men ved en eventuel væbnet konflikt regner ukrainerne med at stå alene.

- Der er en meget nøgtern erkendelse, når man taler med ukrainske beslutningstagere, at hvis det skulle komme til en væbnet konflikt, så er ukrainerne alene på slagmarken.

- Men man vil stadig gerne have støtte – materiel støtte, politisk støtte og diplomatisk støtte, siger Ole Egberg Mikkelsen.

Rusland har gentagne gange afvist at have planer om at angribe Ukraine trods signaler om det modsatte.

/ritzau/