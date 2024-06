Ambassadør: Putin forbereder besøg i Nordkorea i juni

Den russiske præsident, Vladimir Putin, vil inden for de kommende uger besøge Nordkorea og Vietnam.

Det fortæller den russiske ambassadør i Nordkorea, Alexander Matsegora, til det russiske erhvervsmedie Vedomosti ifølge Reuters.

Besøget i Nordkorea er lige nu under forberedelse. Putin vil muligvis allerede i juni lægge vejen forbi Vietnam direkte efter besøget i Nordkorea, fortæller Matsegora til avisen.

De to lande, som begge er underlagt internationale sanktioner, har tilnærmet sig hinanden, efter Rusland i februar 2022 angreb Ukraine.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, besøgte i september Putin i den fjernøstlige del af Rusland for at uddybe deres nye forhold. Det var et af Kims meget sjældne besøg i udlandet.

Putin har en gang før besøgt Nordkorea. Det var helt tilbage i 2000. Det var kun få måneder efter han var tiltrådt som præsident i Rusland. Dengang mødtes han med Kim Jong-uns far, Kim Jong-Il.

Det har tidligere lydt fra Kreml, at Rusland ønsker at opbygge et partnerskab med Nordkorea "på alle områder".

En talsperson for Putin fortalte i maj, at der er ved at blive planlagt et besøg i Nordkorea for den russiske præsident. Kreml har endnu ikke annonceret, hvornår besøget vil finde sted.

Nordkorea beskyldes for at være en vigtig leverandør af våben og ammunition til Rusland.

Det nordkoreanske styre skal blandt andet have leveret millioner af artillerigranater til Rusland til støtte for den russiske krig i Ukraine.

Det er sket til gengæld for fødevarer, lyder det fra den sydkoreanske efterretningstjeneste. Nordkorea har lidt under mangel på mad.

Hjælpeorganisationer har tidligere talt om hungersnød i dele af landet.

USA og Ukraine har også beskyldt Rusland for at affyre ballistiske raketter, som er blevet leveret fra Nordkorea.

/ritzau/