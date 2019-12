Ambassadør: Danskere bosat i Storbritannien kan sove trygt

Det store spørgsmål er, hvor svært det bliver i fremtiden for danskere at få lov at flytte til Storbritannien.

Selv om Storbritannien efter torsdagens parlamentsvalg har direkte kurs mod en udtræden af EU, behøver danskere, der bor i landet, ikke frygte fremtiden.

Deres forhold ændrer sig stort set ikke, selv om de er EU-borgere, og Storbritannien siger farvel til unionen.

Det forklarer Danmarks ambassadør i Storbritannien, Lars Thuesen.

- De, der er her i dag på legalt ophold, har ret til at blive her fremover.

- De bliver ikke smidt ud, og de bevarer de rettigheder, de har til sundhedshjælp og til eksempelvis at få overført ydelser fra det danske system. Så de danskere, der er her, kan sove relativt trygt om natten, siger han.

At EU-borgere beholder deres rettigheder i Storbritannien følger af den udtrædelsesaftale, som landet har forhandlet med EU, og som ventes godkendt af det britiske parlament.

En enkelt ændring er der dog. Udlændinge med ophold i Storbritannien skal registrere sig. Der er intet folkeregister eller CPR-system i landet, men fremover vil briterne have styr på, hvem der opholder sig på britisk jord.

Indtil videre har 11.000 danskere registreret sig.

Anderledes usikker er fremtiden for de danskere, der på nuværende tidspunkt bor i Danmark, men som senere ønsker at slå sig ned på britisk grund.

Ved torsdagens valg sejrede premierminister Boris Johnson og Det Konservative Parti stort. Dermed er der banet vej for, at briterne udtræder af EU med udgangen af januar 2020, som er Boris Johnsons ønske.

Derefter følger en overgangsperiode, hvor de nuværende regler for migration til landet fortsat vil gælde.

- Men på et tidspunkt vil situationen ændre sig markant, siger Lars Thuesen.

Han forklarer, at der nu venter et arbejde med at nå en aftale om forholdene mellem EU-landene og Storbritannien, når brexit er overstået.

- Briternes udgangspunkt er, at EU-borgere fremover skal sidestilles med alle andre landes borgere, siger ambassadøren.

Premierminister Boris Johnson har givet udtryk for, at han vil indføre et pointsystem for udenlandske borgere.

Det betyder, at man vil skulle dokumentere, at man har den rette uddannelse, erfaring og de rigtige sprogkundskaber, for at få mulighed for at få en arbejdstilladelse i Storbritannien, forklarer Lars Thuesen.

- I øjeblikket sker det per automatik. Hvis du er dansker og finder et arbejde i Storbritannien, har du ret til at være her. Den mulighed forsvinder. Det vil blive mere kompliceret, og det vil ikke være alle, der vil få adgang.

/ritzau/