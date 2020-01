Ambassadør: Hundredtusindvis har sagt farvel til Soleimani

Ifølge Danmarks ambassadør i Iran har det været populært at tage del i en afsked med dræbte Qassem Soleimani.

Mange iranere har mandag været på gaderne i hovedstaden Teheran for at tage afsked med den dræbte militærleder Qassem Soleimani.

Ceremonien har formentlig haft deltagelse af hundredtusindvis, fortæller Danny Annan, der er Danmarks ambassadør i Iran.

Han vurderer, at det er et bredt spektrum at den iranske befolkning, som har været ude for at deltage i ceremonien.

- Jeg har været udstationeret i Teheran i fire og et halvt år, og det er utvivlsomt den største demonstration, jeg har set, i al den tid jeg har været her, siger han.

De iranske myndigheder arrangerer fra tid til anden demonstrationer som den, der har fundet sted mandag.

Når det sker, er der ifølge ambassadøren en tendens til, at folk får besked fra myndighederne, universiteterne eller arbejdspladserne om at skulle deltage.

- Men efter min bedste overbevisning er det mere end det, vi ser i dag.

- Det er også folk, som ikke har fået at vide, at de nok bør deltage, som har valgt at deltage, fortæller Danny Annan.

Qassem Soleimani blev for nylig dræbt af et amerikansk droneangreb i Irak.

Siden er bølgerne gået højt mellem Iran og USA, og ifølge ambassadøren er det en bekymring for udviklingen herfra, som han særligt er stødt på hos de lokale iranere, han har talt med de seneste dage.

- Men der er selvfølgelig også en vrede.

- Det er også det, der kommer til udtryk i de demonstrationer, man har kunnet se på tv, hvor der blandt andet bliver råbt slagord primært rettet mod USA, siger Danny Annan.

I weekenden ændrede Udenrigsministeriets Borgerservice rejsevejledningen for Iran, så alle ikke-nødvendige rejser til landet nu frarådes.

Hos den danske ambassade i landet har man kunnet konstatere, at der er danskere, som har valgt at forlade Iran før tid, og at der også er danskere, som ikke er rejst til Iran, selv om de egentlig havde planlagt det.

Uden at kunne sige det med fuldstændig sikkerhed vurderer Danny Annan, at der i øjeblikket ikke befinder sig mere end 50 danskere i Iran.

/ritzau/